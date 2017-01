Luciano Buligon toma posse em Chapecó mas não anuncia secretariado

Política 02/01/2017 | 21h41 Atualizada em

O prefeito reeleito de Chapecó, Luciano Buligon (PSB) e o vice Élio Cella (PR) tomaram posse nesta segunda-feira no teatro municipal do Centro de Cultura e Eventos Plinio Arlindo De Nês. A solenidade foi conduzida pelo vereador Ildo Antonini (DEM).

Buligon disse estar realizando o sonho de ser prefeito, já que tinha assumido anteriormente com a saída de José Claudio Caramori para a presidência do Badesc. Lembrou da tragédia da Chapecoense e que por um dia não estava no vôo em virtude de outros compromissos.



— Deus me tirou de dentro daquela aeronave para me dar uma missão — afirmou.



Acrescentou que pretende fazer uma administração inovadora:

— Vamos fazer parcerias público privadas para o aeroporto, Arena Condá e Rodoviária — destacou .



Disse que vai ampliar o asfalto com a usina municipal, fazer a regularização fundiária e incentivar novas tecnologias. O presidente da Assembléia Legislativa Gelson Merisio (PSD) disse que o novo prefeito tem seu apoio. O deputado federal Celso Maldaner (PMDB) afirmou que o prefeito tem as portas abertas para questões como investimentos na BR-282. Buligon ainda não anunciou o secretariado.

—Estou conversando com os partidos e vamos definir nos próximos 45 a 60 dias — afirmou.

Devem continuar nos cargos o procurador Ricardo Cavalli, o secretário da Fazenda, Geralci Ampolini, a secretária de Governo Fernanda Danielli e a secretária de Serviços Urbanos, Margarete Farezin.

Também tomaram posse 20 dos 21 vereadores. A vereadora mais votada, Cleidenara Weirich (PSD) não compareceu em virtude de uma decisão judicial que a impede de assumir cargos públicos. O motivo é uma investigação da Polícia Federal por suspeita de desvio de recursos da secretaria de Saúde de Chapecó, quando ela era titular da pasta. Nesta semana o suplente Célio Portela (PSD) deverá ser empossado no lugar de Cleidenara.



