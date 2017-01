"Loka", parceria de Simone & Simaria com Anitta vaza na internet

Novo hit? 05/01/2017 | 17h38 Atualizada em

Um dos lançamentos mais aguardados do verão, a parceria entre a dupla Simone & Simaria e Anitta vazou na web um dia antes do lançamento oficial. Loka mistura os ritmos sertanejo e funk com uma batida bem dançante.

Com letra empoderada, a canção fala sobre uma noite de superação de mulheres que tiveram o coração partido. "E bota uma moda boa / Vamos curtir a noite de patroa / Azarar os boy beijar na boca / Aproveitar a noite e ficar louca¿, diz o refrão.

O vídeo de Loka deve ser lançado nesta sexta-feira.