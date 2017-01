Lojas dão início a ofertas de janeiro no comércio de Blumenau

Compras 03/01/2017 | 14h31

Consumidor que se atenta a ofertas e descontos já sabe: janeiro pode ser um bom momento para comprar gastando menos. As tradicionais liquidações de início de ano costumam oferecer descontos atrativos e que provocam até filas em algumas lojas. As promoções de lojas de eletrônicos e eletrodomésticos são algumas das mais esperadas por quem quer começar o ano com compras a preços menores. Redes como Casas Bahia e Koerich começaram a oferecer descontos. Na sexta-feira é a vez da Magazine Luiza abrir as lojas mais cedo, às 6h, para receber os clientes. Outras redes e lojas também devem anunciar liquidações ao longo dos primeiros dias deste ano.

O economista e professor da Furb, Bruno Thiago Tomio, aconselha a pesquisar preços na internet e em outras lojas antes de comprar para negociar melhor e conseguir mais descontos. Ele pontua que, como as vendas de fim de ano caíram em muitos estabelecimentos, muitas lojas devem oferecer bons descontos. Ofertas que podem ajudar em compras consideradas proveitosas, como produtos com maior eficiência energética.

— Muita gente se empolga apenas porque o preço baixou, mas às vezes nem precisa daquele produto. É importante planejar, ver se a compra é necessária e se cabe no orçamento da família — pondera.

Comércio de rua deve ter promoções na segunda quinzena

Se redes de eletrodomésticos e eletrônicos começam a anunciar descontos nesses primeiros dias de 2017, em lojas de outros segmentos as liquidações devem demorar mais para aparecer neste ano. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Blumenau, Helio Roncaglio, apesar de alguns lojistas já estarem oferecendo preços menores a clientes fiéis e em trocas de presente, neste ano a campanha da entidade que divulga promoções no comércio da cidade deve ocorrer apenas a partir dos dias 15 ou 20.

A mudança teria partido dos próprios lojistas, que quiseram evitar uma interferência das promoções de janeiro nas vendas de fim de ano. Em shoppings da cidade a expectativa também é de que as liquidações surjam apenas mais tarde este ano.

— Devemos fazer uma ampla divulgação, inclusive no Litoral, para estimular as visitas à cidade e as compras, mas será algo de no máximo 15 dias, para que não seja algo tão extenso — antecipa o dirigente.