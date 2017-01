Litoral de SC tem pelo menos três afogamentos neste final de semana

Alerta 08/01/2017 | 12h05 Atualizada em

Até o fim da manhã deste domingo, ao menos três pessoas se afogaram em cidades do litoral catarinense. O caso mais grave ocorreu no sábado, quando um bebê de nove meses caiu em uma piscina, em Garopaba. Apesar de ter sido encontrada pelo Corpo de Bombeiros praticamente sem sinais vitais, a criança tem quadro estável e recebe acompanhamento médico no Hospital Infantil de Florianópolis.

Na manhã de hoje, um homem de 19 anos se afogou em São Francisco do Sul, no Litoral Norte do Estado, ao nadar justamente em frente à bandeira vermelha que alerta aos banhistas que o mar está perigoso. Ele foi logo socorrido pelos salva-vidas e passa bem.

Em Itapoá, no Litoral Norte, também nesta manhã, um homem passou mal no mar e em seguida se afogou. Ele foi conduzido ao posto de pronto atendimento da região, estabilizado e será transferido ainda hoje, por helicóptero, para um hospital em Joinville.

Com a chegada do verão, o número de afogamentos aumenta no Estado. Somente em dezembro, pelo menos onze pessoas morreram por esta causa em Santa Catarina. Um dos casos mais trágicos foi o de três irmãos que se afogaram em um rio na cidade de Major Gercino, a 100 quilômetros da Capital.