Listão dos classificados no vestibular da UFSC 2017 será divulgado na manhã desta terça

Vestibular 09/01/2017 | 12h22 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) divulga na manhã desta terça-feira o listão dos classificados no vestibular de verão 2017. Às 9h, haverá a cerimônia oficial de divulgação do resultado, no auditório da Reitoria, no Campus Florianópolis, bairro Trindade. A relação de classificados por curso estará disponível no Ginásio 3 do Centro de Desportos (CDS), a partir das 10h, no site oficial do vestibular e no site do Diário Catarinense.

O concurso foi realizado em 23 cidades de Santa Catarina e ofereceu 4.590 vagas em 101 opções de cursos distribuídos nos cinco campi da instituição: Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville.

(correspondendo a 70% do total de vagas ofertadas pela instituição para 2017/30% do total de vagas são para ingresso via Sistema de Seleção Unificada (Sisu))



O número de inscritos foi de 33.806 candidatos. Medicina foi o curso mais concorrido, com 7.541 inscritos, resultando na relação geral de 215,46 candidatos por vaga. Confira os mais concorridos:

Medicina (215,46 por vaga)

Direito – Diurno (46,26);

Arquitetura e Urbanismo (43,57);

Nutrição (41,88);

Direito – Noturno (39,74);

Psicologia – Bel/Lic – Diurno (39,26);

Cinema – Bel – Diurno (35,20);

Engenharia Química – Diurno (31,94);

Odontologia (31,89)

Engenharia Civil – Diurno ( 28,79).

Matrículas dos candidatos classificados

Os candidatos classificados no Vestibular 2017 dentro dos limites das vagas oferecidas para cada curso de graduação, independentemente do semestre letivo de 2017 em que iniciarão o curso, deverão realizar a matrícula inicial obrigatoriamente em duas etapas – a primeira online e a segunda presencial (pessoalmente ou mediante procuração particular) –, conforme datas, horários e procedimentos especificados na portaria de matrículas disponível no site do vestibular.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3721-9200, pelo site oficial do vestibular ou e-mail vestibular2017@coperve.ufsc.br.



Leia também:

VÍDEO: Confira análise sobre os temas da redação do Vestibular UFSC 2017

Confira o gabarito e cadernos de prova do Vestibular UFSC 2017



Detran começa a notificar motoristas por suspensão de carteira devido a multas antigas



#DCpelasPraias: conheça a Mystik, festa para argentinos que ocorre nos domingos de verão em Jurerê