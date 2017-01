Lideranças do agronegócio se reúnem em Chapecó

Moacir Pereira 10/01/2017 | 10h02 Atualizada em

O presidente da Aurora, Mário Lanznaster, e o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivanio de Lorenzi, estiveram reunidos em Chapecó para avaliar a situação dos produtores e suas principais aspirações para este ano. Os problemas de logística e dos preços dos insumos vindos do Centro-Oeste se repetem neste inicio de 2017.



Precatórios

O governo estadual não repassou ao Tribunal de Justiça a quantia de R$ 340 milhões referentes à parcela atual do regime especial de pagamento dos precatórios de 2015. A OAB-SC já foi comunicada deste fato e deverá ouvir o presidente do Tribunal de Justiça sobre as medidas a serem adotadas. A nova legislação admite até sequestro das contas em 30 dias. Há pelo menos 20 credores de precatórios aguardando o pagamento.

Recondução

O Conselho Regional de Administração de Santa Catarina tem nova direção. Foi reeleito para novo mandato o presidente Evandro Fortunato Linhares. A vice-presidente é a administradora Isabela Fornari Muller. O Conselho catarinense é hoje o quinto maior do Brasil.

