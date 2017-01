Líder dos social-democratas alemães desiste de disputar eleição contra Merkel

Berlim 24/01/2017 | 11h55

O líder dos social-democratas da Alemanha, Sigmar Gabriel, desistiu nesta terça-feira de se apresentar contra Angela Merkel na disputa pela chancelaria nas eleições parlamentares de 24 de setembro.

Ele propôs o nome do ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, para disputar o cargo em seu lugar.

"Se eu me apresentasse, falharia e, comigo, o SPD", declarou Gabriel, que é ao mesmo tempo vice-chanceler e presidente do Partido Social Democrata, creditado com uma pontuação muito baixa nas últimas pesquisas.

* AFP