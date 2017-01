Lauro Bacca: Que aconteça em 2017

Opinião 05/01/2017 | 07h03

Uma mensagem de virada de ano na internet me chamou a atenção. “E se, em vez de você esperar por 2017, 2017 esperasse por você? Em vez de: ‘2017 vai ser melhor’, use ‘eu serei melhor em 2017’; em vez de ‘que 2017 seja um ano excelente’, use ‘eu serei uma pessoa excelente em 2017’ e em vez de ‘o que 2017 me reserva?’, use ‘o que eu reservo para 2017’”.

Mais ou menos com base nisso, renovei minhas esperanças. Não esperanças vãs, mas esperanças realistas, pés no chão. Ver o que já acontece de bom e pensar no que podemos fazer para acontecer. Praias como Navegantes, por exemplo, há não muitos anos, em todo final de dia de verão mais pareciam cenários de escombros de um supermercado explodido, tamanha a quantidade de lixo deixada pelos frequentadores. Agora, quase um milagre, a praia estava praticamente limpa de qualquer lixo deixado! E não foi por que a limpeza pública havia recém passado. Exceção de alguns restos abandonados da festa da virada do ano, todo o mais era (quase) só limpeza. Navegantes é um exemplo de praia (veranistas) que está se civilizando. É ou não é motivo para sentir esperanças de que as coisas podem mudar?

Já no trajeto de Blumenau a Navegantes há o que melhorar. Painéis de propaganda estão tomando de assalto a paisagem, invadindo livre e impunemente o belíssimo panorama que pertence a todos e não a certas empresas que os constroem ou que deles se utilizam. A razão de ser do turismo é a procura de lugares, culturas, arquiteturas, histórias e, quase que principalmente, paisagens diferentes. O falecido jornalista Luiz Antônio Soares, certo dia, apontou-nos o belíssimo panorama do trajeto da então ainda nova BR-470. Coitado, com sua personalidade forte, hoje deve estar se revirando no túmulo. Mas, ‘peraí: o assunto não são coisas boas para 2017? Então, que em 2017 nossa região siga o exemplo paulistano e programe de vez o fim desses terríveis tapumes de paisagem - xô, outdoors!!!

Fugindo de tantas coisas que tantos falam, que em 2017 se indique o melhor destino das históricas Ponte da Hemmer e da balsa do Passo Manso; que se considere o imenso potencial de turismo de áreas abertas aqui nos vales; que se enterre de vez a pornográfica intenção de ereção de 240 falos eólicos que ameaçam estuprar a paisagem única do Campo dos Padres em Urubici; que continue a implantação dos 3 mil quilômetros do Caminho da Mata Atlântica; que se implantem os projetos municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica; que em Blumenau se garanta, “ad perpetuum”, a preservação da Nova Rússia; que ...