Lauro Bacca: Decisão sobre local de um aeroporto deveria ser eminentemente técnica

Opinião 26/01/2017 | 07h02

Da polêmica provocada pela pretensão de se construir um aeroporto em Ilhota, seguem algumas considerações sobre aspectos aeroportuários de nossa região.



Muitos não sabem, mas as retilíneas e largas ruas Alfredo Eicke Júnior, que faz esquina com a rua Blumenau, e Leodegário Pedro da Silva em Itajaí eram, até o ano de 1970, as pistas em forma de cruz do aeroporto da cidade, construído 20 anos antes sobre o meandro do rio. Nas duas pistas, com cerca de modestos 900 metros, ocorriam os apertados pousos e decolagens de aviões como os heroicos DC-3 da Varig até o aeroporto ser fechado, em 1970, com a inauguração do aeroporto de Navegantes.



O então prefeito de Blumenau, Hercílio Deeke, que também foi deputado, junto com lideranças da região, esforçou-se pela construção de um aeroporto em Gaspar, na margem esquerda, com uma grande pista que poderia se estender até 3.800 metros, mais ou menos paralela ao Centro da cidade (a atual pista de Navegantes tem 1.700 metros e a nova, se sair, terá uns 2.800 metros). Carlos Braga Müller (blog de Adalberto Day) informa que houve até indenização das terras por parte do governo estadual para tal. As forças políticas de Itajaí, porém, acabaram dando uma rasteira no aeroporto de Gaspar, vencendo a opção de Navegantes.



A decisão sobre o local de um aeroporto deve ou deveria seguir aspectos eminentemente técnicos, jamais políticos. Se tivesse vingado o aeroporto de Gaspar no local proposto ou mesmo um pouco mais abaixo, aproximando-se de Ilhota, em pelo menos um aspecto, o geopolítico, ele teria total vantagem sobre a localização em Navegantes. Seria muito mais central e próximo não apenas para uma, mas para a maioria das importantes comunidades e economias do Vale. Distaria menos de 30 km de Itajaí, Brusque, Indaial e Timbó e menos de 20 km de Blumenau e bem menos de todas as demais cidades do Vale.



Considerando ainda que de Itajaí para Navegantes ainda hoje ou se pega a fila da balsa ou dá-se uma volta de 20 km pela BR-101 até o aeroporto, a localização em Gaspar não implicaria, portanto, distância muito maior para Itajaí. Considerando a pujança econômica e a grande população litorânea conurbada de Itapema a Barra Velha, a localização de um aeroporto em Gaspar, ou entre Gaspar e Ilhota, seria a mais central, prática e acessível para um número muito maior de usuários.



Agora talvez seja tarde demais, mas tenho dúvidas. De qualquer forma, fazer um novo aeroporto, mantendo o de Navegantes, a meu ver, não tem cabimento. Ou um ou o outro. A economia e a ecologia agradecem.