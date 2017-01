Laudo dos bombeiros reforça interdição das galerias da Câmara de Vereadores de Florianópolis

ESTRAGOS 31/01/2017 | 17h54 Atualizada em

Um laudo dos bombeiros, entregue nesta terça-feira à Câmara de Vereadores de Florianópolis, confirmou a interdição das galerias 1 e 2 da sede do Legislativo da Capital, onde o público acompanha as sessões. O acesso aos espaços já estava restrito desde o último dia 25, quando a presidência da Câmara entendeu que poderia haver riscos à segurança dos visitantes devido aos danos provocados na sessão do dia anterior.

O laudo entregue pelo tenente-coronel Helton de Souza Zeferino reforça que, somente após a emissão de um atestado de responsabilidade técnica que comprove os reparos, as galerias poderão ser reabertas. Há rachaduras nas paredes e instabilidade nos vidros entre o plenário e as galerias.

Assim, a Câmara solicitou orçamentos em caráter emergencial para a troca dos vidros e para a reforma dos espaços. Por enquanto, não há previsão de liberação.