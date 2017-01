Lateral-direito Maicon Silva é apresentado oficialmente no Criciúma

reforço 17/01/2017 | 12h07 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação





O lateral-direito Maicon Silva está de volta ao Criciúma, e foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta segunda-feira. O jogador já teve passagem pelo time catarinense entre 2014 e 2015, e no ano passado jogou parte da Série A pelo Vitória. Na Série B, defendeu as cores do Ceará em uma partida. O atleta tem vínculo com o Londrina e contrato com o Criciúma até o final da temporada.



Maicon se apresentou no início da pré-temporada, dia 4 de janeiro, e desde então tem treinado entre os titulares no esquema do técnico Deivid. Ele é o único jogador de origem na posição, mas sabe que precisa mostrar qualidade para se manter entre os onze.



— Tranquilidade não tem, a gente sabe que vai ter cobrança, vai ter que mostrar serviço e evoluir bastante para fazer um bom ano — resumiu.



O Criciúma já havia tentado trazer o jogador de volta em outras oportunidades, mas o Londrina emprestou o atleta para outros clubes. Dessa vez a negociação deu certo, e Maicon volta motivado para fazer um bom ano com o Tigre.



— Fiquei feliz porque se você está voltando a um lugar é porque deixou coisas boas, fez por onde, teve algum reconhecimento. Fiquei feliz pelo Criciúma ter me procurado — revelou.



Ficha do jogador



Nome: Maicon da Silva Macedo.

Naturalidade: Nova Iguaçu (RJ).

Data de nascimento: 25/05/1988.

Altura: 1,84 metro.

Posição: lateral-direito

Clubes: Nova Iguaçu (RJ), Artsul (RJ), Nacional (PR), Operário (PR), Arapongas (PR), São José (SP), Boa Esporte (MG), ASA (AL), Londrina (PR), Criciúma (SC), Vitória (BA) e Ceará (CE).



