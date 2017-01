Ladrões tentam arrombar caixa eletrônico em Blumenau

Segurança 19/01/2017 | 08h46 Atualizada em

Criminosos tentaram arrombar um caixa eletrônico da Sicoob na manhã desta quinta-feira no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. A agência que fica na Rua Pedro Zimmermann teve um dos equipamentos do autoatendimento danificado por volta das 6h30min.

Segundo a Polícia Militar de Blumenau, os assaltantes usaram um cano plástico com pólvora dentro para abrir o caixa eletrônico, mas o objeto derreteu e não causou a explosão. Após varredura inicial — e em contato com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) —, a PM constatou que não há mais risco de explosão. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros isolou o local até a chegada da perícia.



Caixa eletrônico danificado durante ação de assaltantes (Foto: 10BPM, Divulgação)

Este é o primeiro arrombamento em caixa eletrônico registrado neste ano em Blumenau. Há menos de um mês, dois caixas eletrônicos da agência da Viacredi, no bairro Testo Salto, foram arrombados.



Segundo a PM, que foi acionada no dia 27 de dezembro e esteve na Rua Francisco Corrêa, os responsáveis pela explosão teriam sido quatro homens, que entraram na agência usando capuz e roupas pretas. Eles estariam em um Uno branco e fugiram do local após a explosão, mas antes teriam efetuado disparos de armas de fogo.

Em julho a mesma agência da Viacredi foi arrombada. Ladrões estouraram caixa eletrônico durante a madrugada do dia 9 de julho e um deles morreu durante uma das explosões. Outros três homens participavam da ação, dois ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital e um foi preso.