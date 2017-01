Kerber, número 1 do mundo, é eliminada na estreia em Sydney

Sydney 10/01/2017 | 14h17

A alemã Angelique Kerber, líder do ranking mundial feminino, foi eliminada na estreia do torneio de Sydney, o último teste antes do Aberto da Austrália.

Na segunda rodada do campeonato, Kerber perdeu para a russa Darya Kasatkina por dois sets a zero (7-6 (7/5), 6-2).

A 26ª do ranking enfrenta a britânica Johanna Konta nas quartas de final.

Kerber venceu o Aberto da Austrália no ano passado, mas acumula duas derrotas preocupantes a seis dias do primeiro Grand Slam da temporada. Na semana passada, a tenista perdeu para a ucraniana Elina Svitolina nas quartas de final de Aukland, depois de avançar apenas uma eliminatória.

- Resultados da 3ª rodada do torneio de tênis de Sydney

. Simples feminino (2a rodada):

Darya Kasatkina (RUS) x Angelique Kerber (ALE) 7-6 (7/5), 6-2

Johanna Konta (GBR) x Daria Gavrilova (AUS) 6-1, 6-3

Eugénie Bouchard (CAN) x Dominika Cibulkova (SVQ) 6-4, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) x Svetlana Kuznetsova (RUS) 7-5, 6-3

Caroline Wozniacki (DIN) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-0, 7-5

Barbora Záhlavová Strýcová (RTC) x Roberta Vinci (ITA/N.9) 6-2, 6-3

Ying-Ying Duan (CHN) x Coco Vandeweghe (EUA) 6-3, 6-2

Agnieszka Radwanska (POL) x Christina McHale (EUA) 7-6 (7/1), 6-1

bur/tba/ra.zm/fa/mvv