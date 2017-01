Kerber e Nishikori avançam à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Melbourne 18/01/2017 | 01h19

A número 1 do mundo alemã Angelique Kerber não teve vida fácil, mas conseguiu superar a compatriota Carina Witthoeft para se classificar à 3ª rodada do Aberto da Austrália, assim como o japonês Kei Nishikori (N.5), que superou tranquilamente o francês Jeremy Chardy, nesta quarta-feira em Melbourne.

Atual campeã do Aberto da Austrália, Kerber precisou de três sets, 6-2, 6-7, 6-2, e 2 horas e 10 minutos de jogo para eliminar a jovem Witthoeft, que mostrou boa consistência do fundo da quadra, incomodando bastante a líder do ranking WTA.

Com a vitória, Kerber se classificou para enfrentar na 3ª rodada do Aberto da Austrália a vencedora do confronto entre a tcheca Karolina Pliskova e a romena Irina Begu (N.27).

Mais cedo, a veterana americana Venus Williams, 13ª cabeça de chave, não tomou conhecimento da suíça Stefanie Vogele em dois sets, 6-3, 6-2.

Na chave masculina, o japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, superou Chardy com facilidade, em três rápidos sets, parciais de 6-3, 6-4, 6-3.

Na próxima rodada, Kei será grande favorito, já que medirá forças contra o eslovaco Lukas Lacko, que veio do Qualifying, ou o israelense Dudi Sela, número 67 do mundo.

- Resultados desta quarta-feira no Aberto da Austrália:

- Simples masculino (2ª rodada):

Kei Nishikori (JPN/N.5) x Jérémy Chardy (FRA) 6-3, 6-4, 6-3

Malek Jaziri (TUN) x Alexander Bublik (CAZ) 6-2, 6-3, 7-5

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) x Dusan Lajovic (SRV) 6-2, 6-2, 6-3

- Simples feminino (2ª rodada):

Angelique Kerber (ALE/N.1) x Carina Witthöeft (ALE) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2

Alison Riske (EUA) x Shuai Zhang (CHN/N.20) 7-6 (9/7), 4-6, 6-1

Ying-Ying Duan (CHN) x Varvara Lepchenko (EUA) 6-1, 3-6, 10-8

Venus Williams (EUA/N.13) x Stefanie Vögele (SUI) 6-3, 6-2

Elina Svitolina (UCR/N.11) x Julia Boserup (EUA) 6-4, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) x Natalia Vikhlyantseva (RUS) 6-2, 6-2

Svetlana Kuznetsova (RUS) x Jaimee Fourlis (AUS) 6-2, 6-1

fbx/dar/am