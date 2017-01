Juíza publica carta manifestando "indignação" com comentário sobre a Justiça do Trabalho 

Moacir Pereira 04/01/2017 | 10h01 Atualizada em

A juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gilbert, titular da 2ª Vara do Trabalho de São José, publicou carta manifestando "indignação" com este colunista a propósito do comentário "A Perversa Justiça do Trabalho" (DC de 27/12/16), relativa à absurda e criminosa greve dos empregados do Hospital de Caridade.

Diz textualmente: "Partindo de premissas equivocadas, o articulista conclui que os magistrados trabalhistas decidem "roboticamente", como "máquinas insensíveis".

A carta da magistrada trabalhista seria recebida como contribuição legítima ao debate sobre a instituição que integra não fosse um erro grosseiro. As críticas de "máquinas insensíveis" e decisões tomadas "roboticamente" tinham assinatura do advogado Erwin Rubi Teixeira, há 36 anos atuando na Justiça do Trabalho. Nenhum comentário com tais expressões foi feito pelo colunista.

Ou a juíza Maria Beatriz Gilbert não leu o artigo ou a leitura e a carta partiram de seus assessores. Em ambos os casos, se forem assim precipitados, infundados e equivocados os critérios de seus julgados, a deusa Têmis está caolha em Santa Catarina.

