Jovenel Moise é eleito novo presidente de um Haiti dividido e empobrecido

A interminável crise eleitoral haitiana chegou ao fim na terça-feira, quando Jovenel Moise foi confirmado como presidente eleito com 55,6% dos votos no pleito de 20 de novembro, em um país dividido política e socialmente. na terça-feira, o Conselho Provisório Eleitoral haitiano confirmou, em seu site, a vitória de Moise depois de verificar o material eleitoral.

"Não houve uma fraude em massa. No entanto, cerca de 12% das contas oficiais apontaram irregularidades, que não afetaram o processo", indicou o organismo.

O Haiti coloca fim, assim, a um ano de paralisia política que começou com as eleições realizadas em outubro de 2015, quando Moise também venceu. A votação acabou anulada pelas acusações de fraude em massa.

O candidato do Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), de 48 anos, que no dia 7 de fevereiro iniciará a carreira política ocupando o posto mais alto da função pública nacional, mostrou estar consciente das profundas divisões que minam o desenvolvimento da nação.

— Votamos por um caminho rumo a uma vida melhor para todos os haitianos: tanto os das montanhas como os das planícies, os das províncias e os das cidades, os da diáspora e os que vivem no país, os que têm pele clara e os que têm pele negra, os que são ricos e os que são pobres — enumerou Moise em um discurso, na noite de terça-feira, em um luxuoso hotel de Porto Príncipe.

O país caribenho é considerado pelo Banco Mundial como um dos mais desiguais do planeta. A riqueza da elite econômica contrasta com a extrema pobreza do resto da população: quase 60% dos haitianos vivem com menos de dois dólares diários.

Moise reafirmou na terça-feira que sua administração trabalhará "para todos os haitianos, sem distinção". O futuro presidente disse que "precisa (das) experiências, competências e dedicação" dos outros candidatos para trabalhar "juntos para que cada haitiano tenha o que comer em seu prato e dinheiro em seu bolso".

Dificuldades econômicas

O apelo de Moise à união política pode se chocar com a firme oposição dos outros candidatos, que rejeitaram sua vitória.

Após a confirmação do vitorioso, o candidato do partido Lapeh, Jude Célestin, que ficou na segunda posição com 19,57% dos votos, Moise Jean Charles, do partido Pitit Dessalines (11,04%) e Maryse Narcisse, do partido Fanmin Lavalas (9,01%), contestaram os resultados das eleições presidenciais e consideram a vitória de Moise "um golpe do Estado eleitoral".

O próximo presidente da república expressou seu desejo de "restabelecer a ordem e a disciplina no país", lançando a partir de 7 de fevereiro "os estados gerais setoriais da nação" e minimizou o desinteresse da população pela política: a taxa de participação na eleição de 20 de novembro foi de apenas 21%.

As ideias de reforma esboçadas por Jovenel Moise, no entanto, podem se chocar com as grandes dificuldades econômicas do país: a dívida chega a mais de 2 bilhões de dólares e, na falta de investimentos públicos e privados, prevê um crescimento de apenas 1% em 2017.

Quase sete anos depois do terrível terremoto que matou mais de 200 mil pessoas, em janeiro de 2010, 55 mil haitianos seguem sobrevivendo em acampamentos em condições sub-humanas, segundo a Organização Internacional de Migrações (OIM).

A passagem do furacão Matthew, em outubro, voltou a ameaçar as esperanças de uma recuperação econômica.