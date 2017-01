Jovem reage a assalto é morto em Itajaí

Segurança 07/01/2017 | 14h24

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros por volta das 4h30min deste sábado em Itajaí. A vítima transitava na Rua Otávio Cesário Pereiro, no bairro São Vicente, quando um motociclista teria o abordado, segundo informações repassadas por testemunhas aos policiais militares que atenderam a ocorrência.



A vítima teria reagido tentando fugir, mas perdeu o controle do carro e bateu na grade de uma residência. Após a colisão, quatro homens teriam agredido o motorista efetuando vários disparos de arma de fogo. O jovem morreu na hora e os assaltantes fugiram levando pertences pessoais.



Além da PM, peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP ) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para recolher cápsulas de arma de fogo e o corpo da vítima.



