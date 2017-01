Jovem morre ao bater carro em poste em Concórdia

Violência no trânsito 12/01/2017 | 11h22 Atualizada em

Um acidente de trânsito no centro de Concórdia, no Oeste do Estado, tirou a vida de Estefano Gomes. O jovem, de 22 anos, morreu depois de bater o carro que dirigia em um poste, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 21 horas de quarta-feira. O carro da vítima, um Voyage, ficou bem danificado. A suspeita da polícia é de que o motorista tentava realizar uma ultrapassagem na rua Senador Atílio Fontana quando avistou uma motocicleta na pista contrária. Ao retornar para sua pista, teria batido na traseira de outro carro e, em seguida, colidido no poste.

O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade tentou fazer o socorro do jovem, porém ao chegar ao local ele já foi encontrado sem vida. A Celesc também foi acionada para retirar os fios de alta tensão que ficaram caídos sobre o veículo.



Leia as últimas notícias do Diário Catarinense