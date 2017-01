Jovem de 27 anos é assassinado em Itapema

Crime 20/01/2017 | 09h09

Um homem de 27 anos foi encontrado morto quinta-feira na Rua 902, no bairro Alto São Bento, em Itapema. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria sido atingido por disparos de arma de fogo nas costas e no tórax.



Testemunhas do homicídio acionaram a PM, mas não identificaram o autor do crime. A vítima identificada como Rudnei Rocha Baldaia era natural da cidade Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e seria residente da Rua 902 há alguns anos, segundo relato aos policiais.



A aeronave do Corpo de Bombeiros de Itapema foi acionada para prestar socorro, mas ao chegar ao local contataram que o jovem já estava morto. O Instituto Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil foram acionados e estiveram no local do crime.