Jovem de 24 anos está desaparecido há quatro dias em Blumenau

Busca 31/01/2017 | 11h18

Um jovem de 24 anos está desaparecido em Blumenau há quatro dias. Ederson Roberto Morais foi visto pela última vez por volta das 22h30min no dia 27 de janeiro após sair com um amigo. A família não sabe dizer a roupa que Ederson usava no dia do desaparecimento, mas informa que ele tem o nome tatuado no braço.

– Ele nunca ficou tanto tempo longe de casa, estamos preocupados– conta uma das irmãs de Ederson, Gislaine Roberta Morais.

O jovem trabalha no Sesc do Centro de Blumenau e estava se mudando do bairro Salto do Norte para a Velha. De acordo com Gislaine, a família registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do jovem nesta terça-feira.



Leia mais

:: Notícias de Blumenau e região em santa.com.br