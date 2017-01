Jovem de 22 anos morre em acidente na BR-470, em Pouso Redondo

Trânsito 08/01/2017 | 17h39

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente por volta das 15h10min deste domingo no Km 167 da BR-470, em Pouso Redondo. A colisão frontal envolveu uma moto Kawasaki Ninja, com placa de Agronômica, e um automóvel Ecosport, de Curitibanos. Um princípio de incêndio atingiu os veículos após o acidente.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Pouso Redondo, o condutor da moto, um rapaz de 22 anos, morreu ainda no local da colisão. A passageira da moto, que não teve a idade informada, recebeu atendimento e estava consciente e com ferimentos na cabeça. Ela foi encaminhada ao hospital de Pouso Redondo.