John Wetton, líder do Asia e baixista do King Crimson, morre aos 67

Nova York 31/01/2017 | 21h43

O cantor, baixista e guitarrista britânico John Wetton, integrante das lendárias bandas de rock progressivo King Crimson e Asia, morreu nesta terça-feira (31), aos 67 anos.

O autor de "Heat of the Moment", o maior sucesso do grupo Asia, sofria de câncer de cólon e morreu em sua casa no sul da Inglaterra, disse seu assessor em um comunicado.

Wetton, que há dez anos havia superado o alcoolismo, também tocou com outras bandas conhecidas, como Roxy Music e Uriah Heep. Mas foi com o grupo Asia, formado por ex-membros de bandas de rock progressivo, que ele ficou realmente famoso.

"Heat of the Moment", canção composta e interpretada por ele, foi o último título do primeiro álbum lançado em 1982.

O último disco do Asia, "Gravitas", foi lançado em 2014.

