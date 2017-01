Jogo amistoso entre Chapecoense e Palmeiras terá cobertura de 9 países

Recomeço 18/01/2017 | 12h27 Atualizada em

Já é de se esperar que o Brasil todo esteja de olho na primeira partida da Chapecoense desde o acidente aéreo de novembro. Mas além dos brasileiros, os quatro cantos do mundo poderão testemunhar a partida que marca o reinício do clube após a tragédia. Conforme informou a assessoria do clube, jornalistas de nove países fizeram credenciamento para a cobertura do jogo.

O amistoso entre Chapecoense e Palmeiras terá a presença de profissionais da imprensa da Inglaterra, França, EUA, Espanha, Alemanha, Turquia, Argentina, Suécia e Catar, além de diversos veículos brasileiros. No total, o clube credenciou 241 jornalistas que já chegaram ou estão chegado em Chapecó nos próximos dias.

Pela televisão, a transmissão será feita por três canais: Globo, SporTV e ESPN. Pela Globo, único canal aberto, a partida será transmitida pelo menos para Santa Catarine e São Paulo.

O amistoso solidário entre os dois Verdões acontece no sábado, às 16h30min, na Arena Condá. Até o fim da tarde de terça-feira, 5.548 ingressos já haviam sido vendidos, de uma capacidade de 20 mil lugares que possui o estádio da Chapecoense. A venda continua tanto em locais físicos quanto pela internet.

O amistoso surgiu a partir da intenção do Palmeiras de ajudar na reconstrução da Chape. A renda obtida com a partida ficará 50% com o clube e 50% com as vítimas do acidente.

Chapecoense começa o desenho de reconstrução do time



Camisa de Alan Ruschel encontrada nos destroços será devolvida no jogo da Chapecoense na Recopa