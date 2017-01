Jogadores do Avaí lamentam derrota, mas enaltecem oportunidade no time titular

Primeira Liga 31/01/2017 | 21h19 Atualizada em

O meia do Avaí, Caio César, lamentou o gol sofrido no finalzinho, que culminou na vitória do Londrina, nesta terça-feira, na Ressacada, pela segunda rodada da Primeira Liga. O técnico Claudinei Oliveira escalou um time reserva contra os paranaenses e o jogador azurra espera ter conseguido mostrar serviço ao comandante do Leão.



Após o jogo, em entrevista à CBN Diário, Caio César falou sobre o confronto.

- Todo mundo quer mostrar, eu sou um deles. Demos nosso melhor, tomamos um gol, mas agora vamos focar no Catarinense. Agora o treinador vai escolher os titulares, mas temos que botar a cabeça no lugar e treinar muito bem - ressaltou Caio César.

O volante Ferdinando, que também está brigando por espaço entre os 11 titulares do Leão, enalteceu a garra dos companheiros, apesar do resultado, que complica a vida do time catarinense na competição, já que a partida de estreia também foi de derrota.

- A gente ficou fechadinho, esse era o intuito, a gente está entrosando, a equipe está brigando pelo espaço. Lutamos até o final, os caras fizeram o gol, mas é bola para frente - disse Ferdinando.

O Avaí volta a campo nesta quinta-feira, às 21h, contra o Metropolitano, pelo Campeonato Catarinense. Na Primeira Liga, o próximo desafio é contra o Figueirense, dia 1 de março, no Orlando Scarpelli.

