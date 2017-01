Jogadores da Chapecoense já começam a se reapresentar

Vida nova 03/01/2017 | 20h29 Atualizada em

Ainda não é um recomeço oficial, mas, aos poucos, a Chapecoense vai retomando os rumos do seu futebol profissional. Apesar de a reapresentação dos jogadores do clube — entre contratados, remanescentes e atletas das categorias de base — estar marcada apenas para esta sexta-feira, já há movimentação nos corredores da Arena Condá. Nesta terça-feira, enquanto o diretor executivo de futebol, Rui Costa, conversava com a imprensa, cinco atletas já se apresentavam para a realização de exames médicos e cumprir os trâmites burocráticos.

Além dos meias Martinuccio e Nenén, que ficam do elenco de 2016, chegaram ao Verdão o zagueiro Douglas Grolli, o meia Nadson e o atacante Rossi. Assim, a grande expectativa fica para o dia 6, quando está marcada a reapresentação do grupo que o técnico Vagner Mancini terá sob o seu comando. A data da reapresentação chegou a ser agendada para terça-feira, mas foi reprogramada.

— Mudamos a data da pré-temporada porque não teríamos um número importante de atletas para trabalhar já no dia 3. Oficialmente, começamos no dia 6, mas desde já estamos todos mobilizados, com corpo jurídico, departamento de futebol e área médica, para termos um grupo pronto para trabalhar na sexta-feira — enfatizou Rui Costa, explicando que o clube está respeitando o período de férias de vários atletas que serão emprestados ao clubes antes da apresentação.

Apesar da grande expectativa pela confirmação de novas contratações, o dirigente manteve o perfil de discrição que é marca deste momento do clube, que só anuncia novos nomes após a assinatura dos contratos. No entanto, Costa enfatizou que, na sexta-feira, espera que 70% do grupo esteja pronto para ser apresentado.

Competição no exterior

A Chapecoense também confirmou presença em um torneio sub-17 no Catar, após o convite do xeque Hamad Bin Khalifa Al Thani no fim do mês passado em visita a Chapecó. O Verdão disputará o torneio no Oriente Médio ao lado de clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Roma e PSG, com todas as despesas pagas pela organização.