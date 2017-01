Jogadores da Chape comemoram classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Futebol 07/01/2017 | 19h51 Atualizada em

A Chapecoense está classificada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O feito inédito se deu após o time de Chapecó empatar em 1 a 1 com o Desportivo Brasil. O jogo foi disputado neste sábado no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, valendo pelo Grupo 14. Com isso, a Chape soma quatro pontos e avança em segundo lugar, atrás apenas do Nova Iguaçu. Logo após a partida, a Chape postou um vídeo na página do Facebook do time. Nas imagens, os jogadores se abraçam no vestiário e cantam 'vamos ganhar, Chape' em comemoração pela classificação.

O Desportivo saiu na frente e, com menos de 10 minutos de jogo, Petter marcou para o time da casa. O Verdão empatou no segundo tempo e ficou à frente do Desportivo Brasil por conta do saldo de gols. Quem também se despediu da Copinha foi o Sampaio Corrêa, que somou três pontos. Os próximos adversários dos times devem ser São Paulo ou Capivariano, ambos do Grupo 13. Também na Copinha, o Joinville perdeu de 1 a 0 para o Paulista de Jundiaí e foi eliminado.



Chape apresenta contratados

Também neste sábado, a Chapecoense apresentou mais dois jogadores que integrarão o elenco de 2017. O volante Amaral e o lateral Zeballos chegam com a responsabilidade de ajudar na reconstrução do Verdão após a tragédia aérea na Colômbia no fim de 2016. Os jogadores foram emprestados para o Verdão do Oeste por um ano e o time tem a opção de comprar os atletas. Até então, o zagueiro Douglas Grolli, os meias Nadson e Dodô, e os atacantes Rossi e Niltinho haviam sido oficialmente apresentados.