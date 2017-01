Jamie Foxx revela como perdeu 15 kg sem fazer força

Los Angeles 12/01/2017 | 09h34

O ator americano Jamie Foxx perdeu 15 quilos em poucos meses, mas parece pouco provável que decida publicar um livro com os segredos de sua perda de peso.

Segundo Foxx, não é que não possa dividir conhecimentos sobre como entrar em forma, mas, segundo ele, não existe um grande segredo.

"A verdade é que não fiz dieta, só cortei todo o lixo", disse à AFP o ator de 49 anos, lembrando o momento em que se cansou dos fast-foods e excluiu este tipo de alimento de seu cardápio.

Quando Foxx subia na balança em julho do ano passado, o ponteiro marcava 98 kg, somado a níveis de colesterol que fariam um urso polar sucumbir, mas em alguns meses conseguiu baixar a 83 kg.

"Comia frango, peixe e vegetais", indicou durante a promoção de seu thriller policial mais recente, "Sleepless".

"Nas duas semanas seguintes perdi 3,6 kg, comecei a fazer exercícios com meu treinador e, antes de me dar conta, estava com 89,8 kg. Nas duas, três ou quatro semanas seguintes e, depois, foi mais devagar", até os 83 kg atuais, prosseguiu.

"Sleepless" é uma claustrofóbica e tensa história policial que transcorre em apenas uma noite e na qual Foxx interpreta um detetive de Las Vegas com laços com o mundo criminoso, que busca em um cassino seu filho sequestrado.

O filme, que ainda não tem data de estreia oficial no Brasil, será lançado na sexta-feira nos Estados Unidos.

- Pianista clássico -

O papel exigia do ator e de sua coprotagonista de 40 anos, a atriz americana Michelle Monaghan ("Antes só que mal casado" e "O melhor amigo da noiva"), que corressem, saltassem, brigassem... e para isso precisavam estar na melhor forma de suas vidas.

Todo o treinamento do mundo, no entanto, não teria ajudado Foxx a evitar o soco na boca que Monaghan lhe deu durante uma cena diante de um quarto de hotel em um cassino.

"Não fiz os dentes dele caírem, mas lasquei-os um pouco", confessou a atriz à AFP no mesmo evento promocional em Beverly Hills.

"Estávamos no calor do momento e não sei se foi a adrenalina que se apoderou de mim, mas dei um soco no meio dos dentes... ele foi atingido e juro que disse: 'continue'", lembrou.

Foxx foi um dos atores mais cotados da indústria desde que levou um Oscar em 2005 por seu papel como Ray Charles no filme biográfico sobre o famoso cantor cego.

Educado no piano, o ator tocou com Charles antes de sua morte, em junho de 2004, quando o músico tinha 73 anos.

Nascido sob o nome de Eric Marlon Bishop no dia 13 de dezembro de 1967 em Terrell, Texas (sul), foi sua avó, a mulher que o criou, que sempre o encorajou a tocar o instrumento.

Jamie estudou piano na prestigiada escola Juilliard de Nova York e se mudou a Los Angeles no fim da década de 80 para ser músico, mas rapidamente foi seduzido pela comédia.

- Sete anos -

Rapidamente entrou no circuito da comédia ao vivo - "stand up" - e esteve ali até conseguir um trabalho no programa humorístico "In Living Color", nos anos 90, e depois ter seu próprio "The Jamie Foxx Show".

Teve algumas atuações coadjuvantes de comédia no cinema até conseguir seu primeiro papel dramático como jogador de futebol americano em "Um Domingo Qualquer", com o premiado ator americano Al Pacino.

Em "Sleepless", o personagem de Foxx, Vincent, luta para manter o equilíbrio entre seu rigoroso trabalho e ter tempo para ver seu filho, um dilema que qualquer ator famoso enfrenta.

"Oliver Stone me deu um conselho quando estava filmando e minha filha era pequena", explicou o pai de duas meninas, uma de sete anos e outra adulta. "Ele me disse: 'leve seus filhos a todo lugar, traga-os ao set'".

Foxx seguiu o conselho e levou sua filha mais nova, Annalise, às filmagens do western de Quentin Tarantino, "Django Livre".

"É o que precisa ser feito. E uma vez que seus filhos entendem que é o que você faz, você se torna muito mais legal", concluiu.

* AFP