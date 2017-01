Jackson Follmann deve ter alta a partir de 23 de janeiro, diz boletim

Chapecoense 11/01/2017 | 15h33 Atualizada em

Único sobrevivente da tragédia com o avião da Chapecoense ainda internado, o goleiro Jackson Follmann deve deixar o hospital somente a partir do dia 23 de janeiro, caso não ocorram interferências. O último boletim médico do jogador foi divulgado na tarde desta quarta-feira e também aponta os últimos procedimentos aos quais ele foi submetido.

O Hospital Unimed Chapecó informou que, na terça-feira, Follmann foi submetido a um enxerto de pele no tornozelo esquerdo. O procedimento já estava previsto, como complementação do seu tratamento cirúrgico. A boa notícia é que não há mais previsão de outras cirurgias com o goleiro.

O jogador da Chape que perdeu parte da perna direta também está em fase final do tratamento de osteomielite no mesmo membro. Ele ainda segue o tratamento com fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Segundo o hospital, ele tem se mostrado tranquilo e muito focado na recuperação.

