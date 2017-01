Iraque lança ofensiva para expulsar Estado Isâmico do oeste do país

Oriente Médio 05/01/2017 | 09h37 Atualizada em

As forças iraquianas lançaram, nesta quinta-feira, uma ofensiva para retomar as cidades controladas pelo grupo Estado Islâmico (EI) na região oeste do país, perto da fronteira com a Síria. Segundo o tenente Qasem Mohamedi, um dos comandantes da operação, os ataques serão dirigidos pela 7ª divisão do exército, unidades da polícia e combatentes e tribos locais, com o apoio da aviação da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

O primeiro alvo da operação é a localidade de Aanah e, em seguida, Rawa e Al Qaim — cerca de 330 quilômetros a noroeste de Bagdá —, às margens do Eufrates. As forças já avançam para Haditha, 200 km de Bagdá e a terceira cidade da província de Anbar, próxima da segunda maior represa do país.

A localidade foi alvo de vários ataques extremistas desde a ofensiva do EI em junho de 2014, mas as tribos locais conseguiram contra-atacá-los.

— Chegou a hora de libertar as zonas ocidentais — afirmou Nadhom al Yughaifi, um comandante das tribos de Haditha.

Em 2016, as forças iraquianas reconquistaram do EI grandes zonas da província de Al Anbar, principalmente sua capital Ramadi e a cidade de Fallujah. Mas a segurança na extensa província desértica fronteiriça com a Síria, Jordânia e Arábia Saudita continua sendo precária e ainda há inúmeros radicais em circulação.

Milhares de membros das forças iraquianas estão atualmente mobilizadas no front de Mossul, no norte do país, o último grande reduto iraquiano dos radicais, que perderam mais da metade dos territórios conquistados durante sua ofensiva de 2014.