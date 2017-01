Investigadores creem que atentado em Istambul foi lançado pelo Estado Islâmico

Turquia 02/01/2017 | 06h32 Atualizada em

O autor do ataque que matou 39 pessoas em uma boate de Istambul na madrugada de domingo está vinculado ao grupo Estado Islâmico (EI) e pode ser proveniente da Ásia Central, declarou nesta segunda-feira o jornal Hurriyet. Segundo os investigadores, o atirador pode ser procedente de Quirguistão ou Uzbequistão e pertencer ao EI, em particular à célula que cometeu o triplo atentado suicida do aeroporto de Istambul, que, em junho passado, deixou 47 mortos, indicou o jornal sem citar uma fonte precisa.

O Hurriyet afirmou que os serviços de inteligência e a polícia haviam recebido informações sobre um risco de ataque do EI durante o Ano-Novo em várias cidades da Turquia. Em dezembro, a polícia prendeu várias pessoas por causa da ameaça.



Em outro artigo, o repórter Abdulkadir Selvi afirmou que no dia 30 de dezembro os serviços de inteligência dos Estados Unidos advertiram a Turquia de que havia um risco de atentado em Istambul ou Ancara na noite de Ano Novo. Até o momento, as autoridades não responsabilizaram nenhum grupo pelo ataque de domingo.

