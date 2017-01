Inteligência dos EUA nega ter vazado informações sobre Trump à imprensa

Estados Unidos 12/01/2017 | 10h50

O diretor de inteligência dos Estados Unidos, James Clapper, expressou "consternação" a Donald Trump pelo vazamento de um relatório de segurança que supostamente continha um conteúdo polêmico e não verificado sobre o presidente eleito.

Na semana passada, os chefes de inteligência apresentaram a Trump e ao atual presidente, Barack Obama, um resumo de duas páginas das afirmações potencialmente constrangedoras que envolvem a Rússia, segundo matérias da cadeia CNN, do jornal The New York Times e de outros meios de comunicação americanos.

Clapper afirmou, em um comunicado, que falou com Trump, na quarta-feira, sobre as afirmações não verificadas de que seus assistentes se uniram com as autoridades do Kremlin para vencer as eleições americanas, e que a Rússia tinha informações comprometedoras sobre o agora presidente eleito.

"Esta noite tive a oportunidade de falar com o presidente eleito Donald Trump para discutir os recentes informes da imprensa sobre nossa reunião informativa de sexta-feira passada", afirmou Clapper. "Expressei a ele minha profunda consternação pelo vazamento surgido na imprensa, e nós dois concordamos que isso era extremamente corrosivo e danoso para nossa segurança nacional", enfatizou.

Apesar da revolta de Trump e das críticas que fez, Clapper disse a ele que duvidava que o vazamento tivesse sido obra da comunidade de inteligência americana.

"Insisti que este documento não é um produto da comunidade de inteligência dos EUA e que não acreditava que o vazamento provinha da CI" (comunidade da inteligência), indicou Clapper. "A CI não fez nenhuma avaliação de que esse documento seja confiável e não nos baseamos nele para nossas conclusões", acrescentou.

Na véspera, Trump acusou as agências de Inteligência americanas de vazarem para a imprensa um dossiê com memorandos russos que supostamente contêm informações comprometedoras sobre ele.

— Acho que é muito triste quando informes de Inteligência são vazados para a imprensa. Acho que é muito triste. Antes de mais nada, é ilegal — afirmou Trump, em sua primeira entrevista coletiva como presidente eleito, insistindo que apenas as agências podem ter vazado o material. — São todas notícias falsas. São coisas mentirosas. Nunca aconteceu — disse Trump, acrescentando que "um grupo de opositores se juntou, gente doente, e produziu esse lixo".

Na última sexta-feira, vários chefes de Inteligência se reuniram com Trump e entregaram a ele um resumo de duas páginas sobre essas informações, potencialmente vergonhosas, mas que não foram verificadas. Como fonte, a rede CNN e o jornal The New York Times citam funcionários familiarizados com o encontro, os quais pediram para não serem identificados.

Trump acusou as agências de Inteligência dos Estados Unidos de vazarem para a imprensa o dossiê completo de 35 páginas. O material circulou em Washington por semanas. A Casa Branca reagiu imediatamente, considerando que as críticas de Trump à comunidade de Inteligência estão "profundamente equivocadas".

Moscou também rejeitou as acusações de forma categórica.

— O Kremlin não tem informes comprometedores sobre Trump — descartou o porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dimitry Peskov, afirmando que essas alegações pretendem "minar as relações bilaterais" entre Washington e Moscou.