Ingressos para Chapecoense e Joinville já estão à venda

Primeira Liga 24/01/2017 | 15h59 Atualizada em

A Chapecoense já colocou à venda os ingressos para o seu primeiro jogo oficial. Depois do amistoso contra o Palmeiras no último sábado, o clube enfrenta o Joinville, nesta quinta-feira-feira, pela Primeira Liga. O jogo acontece às 21h30min, na Arena Condá, e o clube espera contar com o apoio do torcedor para iniciar a temporada com o pé direito, provando que é possível se reerguer e se tornar uma equipe competitiva depois da tragédia na Colômbia.

A estreia do Verdão na competição – inédita para o clube - tem ingressos a partir de R$ 40 na arquibancada geral. Também há opções na social (R$ 70) e cadeiras (R$ 120). Estudantes, idosos, menores de 18 anos, além de professores do ensino médio e fundamental, pagam metade do ingresso na geral e social desde que apresentado documento de identificação. Já os menores de 12 anos não pagam ingresso na geral e na social e devem retirar seu ingresso antecipadamente ou na bilheteria no dia do jogo.

Na bilheteria do clube, os ingressos serão vendidos nesta terça e quarta-feira, das 14 às 19 horas e no dia do jogo até o intervalo da partida. Também há opções de compra pela internet, no site do clube, ou em outros seis pontos de vende autorizados.

Chapecoense x Joinville – Primeira Liga

Data: 26/01/2017

Horário: 21h30

Local: Arena Condá – Chapecó



Ingressos

Geral: R$ 40

Social: R$ 70

Cadeiras: R$ 120

Onde comprar

Bilheteria Arena Condá

Internet - www.chapecoense.com

Demais pontos de venda em Chapecó:

- Posto De Marco

- Maidana Esportes

- Palácio dos Esportes

- Secretaria do Clube

- Davi Esportes

- Paraíso dos Campeões

Chapecoense deixa primeira impressão positiva em amistoso, dizem jornalistas



Confira como foi a emocionante volta da Chapecoense aos gramados na voz de Rafael Henzel



Caixa de doações da Chapecoense já recebeu R$ 220 mil



Jackson Follmann deixa o hospital nesta terça-feira