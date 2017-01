INFOGRÁFICO: veja como foi a queda do avião que matou Teori

Morte do ministro do STF 19/01/2017 | 19h34 Atualizada em

O avião que levava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, 68 anos, enfrentou mau tempo ao tentar pousar na região de Paraty, no Rio de Janeiro. Informações preliminares indicam que chovia forte no momento do acidente, mas ainda não há comprovação se as condições climáticas tiveram influência determinante no desastre que provocou a morte do ministro.

Procurada por ZH, a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma equipe do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estava a caminho do local da queda na tarde desta quinta-feira a fim de iniciar a apuração das causas do acidente. A FAB ainda não tinha a identificação de todos os quatro ocupantes que estavam na aeronave — uma Hawker Beechcraft, modelo C90GT, com prefixo PR-SOM. Segundo o registro do avião na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a documentação da aeronave estava em dia.

