Inep recomenda insistir na consulta da nota do Enem 2016 devido ao congestionamento do sistema

O sistema para consulta das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 apresenta instabilidade desde quarta-feira, quando os conceitos foram liberados para os estudantes. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a procura simultânea congestionou os servidores nesta quinta-feira, chegando a 4 milhões de acessos.

A recomendação do Inep é para que estudantes insistam na consulta dos dados (o site oficial é neste link). Em Santa Catarina, 176 mil estudantes se inscreveram no Enem 2016.

A estudante de Santa Catarina Ana Beatriz Bauer relatou ao Diário Catarinense não ter conseguido acessar às notas no sistema nesta quinta. Ela está entre os 1.061 alunos do Estado que tiveram a data e os locais de prova transferidos por conta das ocupações, em duas instituições de ensino de Florianópolis, por manifestantes contrários à PEC da reforma do ensino médio.

A estudante questionava se os que tiveram de fazer a prova em 3 e 4 de dezembro só teria as notas liberadas mais tarde. O Inep assegurou que todos os estudantes que fizeram as provas do Enem 2016, tanto nas primeiras datas (8 e 9 de novembro) quanto na segunda ocasião – 277 mil alunos em todo o país – tiveram as notas das provas objetivas e da redação liberadas no sistema.

As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas nas universidades públicas, privadas e para obter financiamento estudantil. Neste link, está disponível o calendário com os prazos para inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



O primeiro a liberar as inscrições será o Sisu, que permite o ingresso em universidades públicas usando a nota do Enem. O período começa na próxima terça-feira e segue até dia 27 de janeiro.

O Inep também informou que os treineiros – pessoas que fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos ou que ainda não concluíram o ensino médio – terão acesso ao resultado a partir de 19 de março. São mais de 1,3 milhões inscritos nessa categoria.

