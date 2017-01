Indenizar criminosos é um fato emblemático da completa inversão de valores

Moacir Pereira 11/01/2017 | 08h02 Atualizada em

Multiplicam-se nas redes sociais artigos, textos, críticas contundentes e legítimas manifestações de indignação da cidadania com o que vem ocorrendo no Norte do Brasil com as guerras entre gangues de traficantes e que resultaram em massacres em Manaus e Boa Vista.

Impactantes são as informações do mais absoluto descontrole dos sistemas penitenciário e prisional daquelas duas capitais e de outras cidades brasileiras, com domínio absoluto pelos traficantes, por agrupamentos de criminosos a desafiar a ordem jurídica. E o triste conluio de autoridades com a bandidagem.

A revolta da população se torna maior com a decisão do governo do Amazonas de indenizar as famílias dos bárbaros criminosos que agiram naquelas chacinas. Um dos mortos se chama Errailson Ramos de Miranda. Ele estuprou e matou a facadas a menina Maria Eduarda, de apenas 4 anos. Terá direito a indenização de R$ 4.970,00. E o que fez o governo amazonense quando a criança foi violentada e assassinada barbaramente? Nada, a não ser pêsames aos familiares.

Este fato é emblemático da mais completa inversão de valores instalada no Brasil pelo lulopetismo e seus aliados de uma esquerda jurássica. A bandidagem sempre desfrutou da proteção das comissões de Direitos Humanos, contou com o patrocínio de advogados especializados e se protegem com leis ridículas que blindam assassinos impiedosos.

Eles jamais levaram conforto para famílias das vítimas. Sobre os policiais civis e militares, também assassinados muitas vezes de forma covarde por defenderem a população, nem uma palavra.

Agora, estes bandidos agridem o bom senso. O criminoso que matou uma professora no Papaquara alega que o tiro foi acidental. Eles agora debocham da lei, da policia, da Justiça e da população.

Aparecida

Dom Orlando Brandes, ex-bispo diocesano de Joinville entre 1994 e 2006, assumirá no próximo dia 21, às 9h, a Arquidiocese de Aparecida do Norte (SP). Foi nomeado pelo papa Francisco em novembro de 2016. Sucederá dom Raymundo Damasceno Assis, que na próxima sexta-feira vai se despedir do cargo de arcebispo, autorizado pelo Sumo Pontífice ao completar 75 anos.

Dom Orlando Brandes atuava havia 10 anos como arcebispo de Londrina (PR), para onde foi nomeado depois de trabalhar em Joinville. Professor do Instituto Teológico de Santa Catarina (Itesc), é considerado uma das maiores expressões espirituais e filosóficas do clero estadual. Catarinense de Urubici, completará 71 anos em abril.



Estáveis

Último boletim médico informa que é estável o estado de saúde do empresário Antônio Carlos de Castro Ramos (Toninho), internado desde domingo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Também é estável o estado clínico da delegada Lúcia Stefanovich, vitima de AVC, segundo nota da Adepol. Está internada no Hospital Baía Sul desde dezembro. Ela foi a primeira delegada de polícia do Brasil e até agora a única mulher a ocupar uma secretaria estadual de Segurança Pública.

