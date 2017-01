Incêndio em asilo de idosos deixa sete mortos na China

Extremo Oriente 04/01/2017 | 07h52

Sete pessoas morreram, nesta quarta-feira, após um incêndio em um asilo de idosos na China. O fogo iniciou durante a madrugada dentro de um estabelecimento privado situado na província de Jilin, no nordeste do país.

Embora o incêndio tenha sido controlado em menos de meia hora, sete residentes faleceram. Outros 32 foram resgatados. As autoridades abriram uma investigação para determinar as causas do incidente.

Em 2015, os 38 moradores de uma clínica privada em Henan perderam a vida em um incêndio que suscitou um forte debate na opinião pública, em um país onde os estabelecimentos para idosos são pouco controlados e insuficientes para uma demanda cada vez maior.

Há dois anos, foram registrados na China 338 mil incêndios, nos quais 1.742 pessoas morreram, segundo estatísticas governamentais.