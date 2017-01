Incêndio atinge 200 moradias no litoral paulista

Santos 03/01/2017 | 10h29 Atualizada em

Cerca de 200 moradias foram destruídas por um incêndio na noite de segunda-feira em uma área de 6 mil metros quadrados, no bairro Rádio Clube, em Santos, litoral paulista.

Segundo estimativas da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da Subprefeitura da Zona Noroeste, o fogo começou por volta das 20h30min e foi controlado às 23h. Conforme os bombeiros, o rescaldo e uma vistoria já foram feitos na área e não há mais viaturas no local.

De acordo com nota da prefeitura de Santos, haverá distribuição de roupas e alimentos às vítimas. A entrega de objetos de necessidade básica começou ainda na noite de segunda-feira, assim como o cadastramento das vítimas. Até às 2h da madrugada foram distribuídas 315 senhas. As doações para as vítimas estão concentradas no Fundo Social de Solidariedade, que depois repassa o material.

Segundo a Prefeitura, a primeira vítima do incêndio foi Creuza Maria da Silva, 51 anos, que deu entrada às 21h48min no PS da Zona Noroeste com crise nervosa. O mesmo problema de outras quatro vítimas atendidas. Até a meia-noite, 11 pessoas foram assistidas no local.

