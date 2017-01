IFSC oferece 3,5 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação em todo Estado

Educação 18/01/2017 | 20h39 Atualizada em

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC). Todos os cursos são gratuitos e não têm taxa de inscrição.

Os interessados têm até o dia 5 de fevereiro para realizar a inscrição pelo Sistema de Ingresso do IFSC. São 3.525 vagas em 76 cursos de qualificação e cinco de níveis de inglês e espanhol.

Candidatos que não têm acesso à internet podem fazer a inscrição em um dos campus do IFSC pelo Estado. As oportunidades estão divididas em cinco editais, conforme especificidade do curso. Nos editais, é possível conhecer a carga horária, pré-requisitos, os dias e períodos de duração de cada curso.

Leia também:

Apenas 77 pessoas de mais de 6 milhões tiraram nota máxima na redação do Enem 2016

MEC abre consulta pública sobre mudanças no Enem



Inscrições para o Sisu começam dia 24 de janeiro