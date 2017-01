Hungria homenageia vítimas de acidente rodoviário na Itália

Budapeste 22/01/2017 | 15h10

A Hungria homenageou neste domingo as vítimas do acidente com um ônibus que bateu e pegou fogo na noite da última sexta-feira no norte da Itália, em que viajavam adolescentes húngaros, 16 dos quais morreram e vários ficaram feridos.

A tragédia causou comoção no país, cujo primeiro-ministro, Viktor Orban, decretou dia de luto nacional nesta segunda-feira.

O cardeal húngaro Péter Erdo pediu que as missas de hoje fossem dedicadas aos que morreram e à recuperação dos sobreviventes.

Perto do elegante instituto de ensino médio Pal Szinyei-Merse, no centro de Budapeste, onde os jovens estudavam, as homenagens não param desde ontem. Em frente ao estabelecimento, pessoas se concentravam para depositar flores e velas.

"Trabalhamos com psicólogos para ajudar os jovens e suas famílias a superar esta tragédia", disse à AFP o diretor da escola, Gabor Jaky. Segundo ele, a maioria dos adolescentes que estavam no ônibus tinham 15 ou 16 anos.

Dezesseis pessoas morreram e 28 ficaram feridas quando o ônibus se incendiou na noite de sexta-feira, após bater no pilar de uma ponte na saída de uma estrada próxima a Verona.

Cinquenta e seis pessoas estavam no ônibus, incluindo os dois motoristas, o grupo de adolescentes e alguns pais e professores, que retornavam à Hungria após uma excursão escolar às montanhas na França.

O chanceler húngaro, Péter Szijjártó, disse hoje que a identificação das vítimas estava em andamento, e era dificultada pelas queimaduras.

A polícia húngara abriu uma investigação oficial, paralela a das autoridades italianas, para determinar a causa do acidente.

Segundo a empresa de transportes Pizolit, dona do ônibus, o veículo estava "em bom estado, preparado para a estrada".

