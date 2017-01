"Humildade e força coletiva" são as apostas da Chapecoense para tentar chegar à semifinal

Copinha 17/01/2017 | 08h17 Atualizada em

Jogo a jogo, os meninos da Chapecoense vêm fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a classificação para as quartas de final garantida após derrotar o Ituano no sábado, as atenções agora se dirigem para a noite desta terça-feira, quando o clube enfrenta o Paulista a partir das 21 horas, em Jundiaí.

A atuação dos atletas do sub-20 têm servido de inspiração para o elenco principal, que se prepara para seu primeiro jogo no próximo sábado. Mas se a diretoria e a torcida da Chape estão vibrando com cada lance, o técnico da equipe segue cauteloso em relação ao jogo desta noite.

- Não tem como pensar em brigar por título ainda. Os adversários são fortes, levam 10 mil torcedores para o estádio e tem a melhor campanha até agora na Copinha. Continuamos cautelosos – afirma o técnico Emerson Cris, lembrando que o Paulista tem 100% de aproveitamento na competição.

A mensagem que professor dos meninos está passando, por enquanto, é que mantenham o pé no chão e sigam jogando com as principais características do clube: humildade e força coletiva, segundo ele. Mesmo assim, o técnico não esconde o desejo de vencer o Paulista e avançar para a semifinal.

- A gente sempre pode mais. Chegamos até aqui, tivemos humildade e união suficiente e vamos continuar brigando – acrescenta.

Depois da partida desgastante de sábado, quando jogaram às 11 horas com um sol forte, a preparação dos atletas tem priorizado o descanso. Logo após a vitória, os atletas fizeram treinos regenerativos com fisioterapia. A bola voltou a rolar em um treino no final da tarde desta segunda-feira

