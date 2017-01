Saúde 10/01/2017 | 18h27

O Hospital Santa Isabel normalizou os atendimentos no setor de emergência na tarde desta terça-feira. Os atendimentos foram suspensos por um dia na semana passada após o desabamento de parte do telhado e de uma parede durante um temporal na quarta-feira passada. Na sexta-feira, o hospital retomou parcialmente os atendimentos utilizando metade da área atingida. O restante da obra foi concluído nos últimos dias, permitindo a normalização do trabalho no setor de emergência.