Hospital Santa Isabel retoma parcialmente atendimentos no setor de emergência

Após desabamento 06/01/2017 | 14h53

O Hospital Santa Isabel retomou parcialmente os atendimentos no setor de emergência às 13h desta sexta-feira. Na quarta-feira, parte do teto e de uma parede da unidade hospitalar vieram abaixo durante o temporal que castigou também a região Sul de Blumenau. Desde então, o atendimento deixou de ser realizado e o Hospital Santo Antônio passou a ser a opção de pronto-socorro público pela cidade.



Segundo a diretora-técnica do Hospital Santa Isabel, Marianne Ramos de Lima e Silva, metade do espaço atingido pelos estragos foi recuperada e liberada, o que permitiu a retomada parcial dos atendimentos. Apesar disso, a orientação é que apenas pacientes de urgência e emergência procurem os serviços da unidade. Para casos ambulatoriais a recomendação é procurar os ambulatórios gerais, nos bairros de Blumenau.



— Ainda não temos como oferecer o atendimento pleno porque ainda estamos com metade da área interditada, mas vamos trabalhar durante todo o fim de semana e acreditamos que no mais tardar até quarta-feira nós vamos estar com a situação praticamente normalizada – informa a diretora.