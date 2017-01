Hospitais da Grande Florianópolis suspendem internações e cirurgias por falta de leitos

Crise na Saúde 04/01/2017 | 08h55 Atualizada em

Com restrição de vagas na unidade intensiva, os pacientes que deram entrada nesta semana no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, não estão sendo operados. Em um documento divulgado nesta terça-feira, os médicos da instituição decidiram suspender os procedimentos por falta de leitos e profissionais. No Hospital Regional de São José (HRSJ), a situação é parecida. Desde ontem, nenhum paciente pode ser internado, já que o local não tem condições de receber mais pacientes para avaliação ou internação.

Segundo o comunicado assinado pelo chefe da emergência do Regional, Fernando Oto dos Santos, sete pacientes no setor de reanimação, quatro na área semi-intensiva, e todas as saídas de O2 ocupadas comprometem toda a internação da instituição. Confira um trecho do documento:

— Solicitamos a compreensão para os pacientes graves, que exijam observação/internação hospitalar, sejam encaminhados a outras Unidades Hospitalares por 24 horas. Os atendimentos nas emergências e Obstétrica e Pediátrica continuam normais.

No Celso Ramos, os médicos pedem que pacientes que precisam ser atendidos na área da ortopedia sejam encaminhados ao Hospital Florianópolis e Regional, até que pelo menos duas alas cirúrgicas sejam desocupadas. Leia a nota na íntegra:

"Considerando o risco de sequela decorrente ao longo período de espera no tratamento cirúrgico ao paciente com fratura a despeito da falta de salas cirúrgicas disponíveis para efetivamente solucionar a demanda atendida neste Hospital e das dificuldades estruturais para a solução deste atual momento;

Considerando que os pacientes vítimas de fraturas expostas e politraumatizados podem sofrer danos irreparáveis decorrentes ao não atendimento cirúrgico de forma imediata;

Solicitamos que a direção Geral e/ou Direção Técnica ou NIR deste Hospital nos forneça um documento de ciência e de acordo com o direcionamento destes pacientes para serviço de ortopedia do Hospital Florianópolis e Hospital Regional de São José (os casos com indicação para realização de cirurgias) até a disponibilização de um mínimo de 2 salas cirúrgicas em tempo integral para o serviço de Traumatologia".

