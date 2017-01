Homens armados fecham rodovia e assaltam dois carros-fortes em Morretes, região litorânea do PR

Segurança 10/01/2017 | 09h31 Atualizada em

Por volta das 20 horas de segunda-feira, dois carros-fortes foram assaltados em Morretes, região litorânea do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu no KM 45 da BR-277. A PRF informou que três homens armados com fuzis e um com uma metralhadora .50 fecharam a rodovia e anunciaram o assalto.



A pista sentido Paranaguá ficou interditada até as 2 horas desta terça-feira, provocando uma fila de 15 quilômetros.



Segundo a polícia, os assaltantes retiraram os agentes dos carros-fortes e explodiram os veículos, levando o dinheiro. A quantia roubada não foi informada.



Depois do assalto, a polícia flagrou dois homens roubando o que havia sobrado de dinheiro dentro do carro-forte. Foram R$ 10 mil em dinheiro e R$ 15 mil em cheque. Os dois homens, um de 42 anos e o outro de 60, foram presos e encaminhados à Delegacia de São José dos Pinhais.

Apenas uma pessoa ficou ferida, de acordo com a PRF. Ele passava pelo local na hora do assalto e tentou furar o bloqueio. Acabou atingido no abdômen pelos assaltantes. Ele foi encaminhado em estado grave para um hospital da região. A PRF informou que nenhum dos quatro assaltantes foram presos.