Homenagem a Aracy Balabanian e outras atrações para ver na TV na noite desta terça-feira

PERSONA EM FOCO

TV Cultura, às 23h30min



No ar como a italiana Geppina na novela Sol Nascente, da Globo, e com 53 anos de carreira, Aracy Balabanian é a homenageada do programa Persona em Foco que vai ao ar nesta terça-feira. A atração exibe depoimentos de Tony Ramos e Luiz Gustavo, entre outros artistas que trabalharam e convivem com ela.

#KILLERPOST E MANIPULADORAS

Fox Life, a partir das 22h45min

Cena de "Manipuladoras" Foto: Fox Life / Divulgação

A série #Killerpost estreia nesta terça-feira no Brasil. Com 10 episódios de uma hora, a produção apresenta histórias reais e chocantes em que a atividade de mídia social teve consequências perigosas e mortais. Logo em seguida, é a vez de ir ao ar a atração Manipuladoras (foto). O seriado trata de perfis de mulheres acusadas de manipular homens — ao todo, serão oito episódios de uma hora.

BILLBOARD WOMEN IN MUSIC

Lifetime, 23h40min

Madonna Foto: Lifetime / Divulgação

A premiação do Billboard Women in Music 2016, que ficou marcada pelo discurso da cantora Madonna, será exibida nesta terça-feira na TV. Na cerimônia, são premiadas as melhores artistas da cena musical — a Rainha do Pop foi considerada a mulher do ano por sua influência e carreira artística.

