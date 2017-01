Homem morre em tentativa de assalto na madrugada deste domingo em Balneário Camboriú

Violência 01/01/2017 | 19h35 Atualizada em

Um oceanógrafo, morador de Balneário Camboriú de 29 anos, morreu em uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo na cidade do Litoral Norte. A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade assumiu a investigação do caso e trabalha com hipótese de latrocínio. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. A polícia não informou o nome da vítima.



Conforme informações repassadas à Central de Emergências 190, uma testemunha viu o homem sendo vítima de uma tentativa de roubo e, após reagir e entrar em luta corporal com o criminoso, teria sido atingido por um tiro na região torácica.

O Samu realizou os atendimentos de emergência e encaminhou a vítima para o Hospital Ruth Cardoso com vida, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 9h30min.

A ocorrência foi registrada na rua 2650, entre as avenidas 3ª e Brasil, por volta das 3h20min deste domingo.



Leia também:



Motorista invade calçada e atropela pelo menos três pessoas nos Ingleses, em Florianópolis



Turista morta em Florianópolis casou há nove meses e planejava ter filhos



Argentino morre após afogamento nos Ingleses