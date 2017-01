Homem morre em acidente na BR-101, em Jaguaruna

BR-101 22/01/2017 | 11h27 Atualizada em

Um homem de 32 anos morreu na BR-101, em Jaguaruna, por volta das 18h30min de sábado. Um Celta, com placas de Urussanga, colidiu na traseira de uma carreta de Mostardas-RS no km 352 da rodovia, perto da saída principal da cidade, sentido Sul-Norte. O motorista do carro foi socorrido, mas morreu no local.

De acordo com informações do G1 Santa Catarina, o veículo colidiu na traseira do caminhão em uma reta e não havia congestionamento no local. Equipes dos bombeiros e do Samu, acionados às 18h48min, chegaram a retirar o motorista das ferragens, mas ele não resistiu aos ferimentos. A vítima estava sozinha no veículo. O motorista da carreta não ficou ferido.

