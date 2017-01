Homem é suspeito de cometer triplo homicídio em Barra Bonita, Oeste de SC

CRIME 23/01/2017 | 08h53 Atualizada em

A Polícia Civil de São Miguel do Oeste investiga um triplo homicídio durante o final de semana em Barra Bonita, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) da cidade, um homem de 59 anos é suspeito de matar a ex-namorada, a sobrinha dela e um jovem na tarde do último domingo. Após o crime, o homem fugiu de carro, mas acabou sofrendo um acidente e foi capturado pela polícia.

Segundo informações preliminares, o suspeito dos triplo homicídio saiu de um bar na região agrícola cidade, por volta das 14h30min, e foi em direção a casa da ex-companheira. No local, ele teria desferido diversos golpes de faca contra as três vítimas que não resistiram e morreram ainda no local. A identidade das três vitimas ainda não foi divulgada.

Para tentar escapar da PM, o homem fugiu de carro em direção a Chapecó, mas acabou perdendo o controle do carro e caiu em um açude próximo da residência. Na abordagem, os policiais informaram que ele teria tentando se matar com uma facada no pescoço, mas foi encaminhado ao hospital de São Miguel do Oeste.



