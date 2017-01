Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Itajaí

Apreensão 23/01/2017 | 09h47

Na madrugada desta segunda-feira a Polícia Militar de Itajaí apreendeu grande quantidade de droga sintética na Rua Raul Machado, no bairro Cidade Nova. Os policiais receberam informações de que o local seria ponto de revenda e ao chegar na residência, por volta das 2h45min, localizaram 591 comprimidos de ecstasy e 1 mil pontos de LSD.



A droga estava dentro de um cesto de prendedores de roupas. Na gaveta de um guarda-roupa também foram encontrados uma balança de precisão e R$ 617. Um homem de 35 anos foi detido e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. A denúncia foi feita após a PM de Jaraguá do Sul abordar um homem em Barra Velha, que estava em posse de ecstasy e LSD. Ele teria contado aos policiais onde comprou a droga na cidade de Itajaí.