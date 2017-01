Homem é morto a tiros no bairro Monte Cristo, em Florianópolis

Assassinato 01/01/2017 | 10h22 Atualizada em

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no começo da madrugada deste domingo no bairro Monte Cristo, na região continental de Florianópolis. O primeiro homicídio de 2017 na Capital ocorreu por volta de 0h20min, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo relato de testemunhas, dois homens armados atiraram contra a vítima na comunidade Novo Horizonte, que fica dentro do Monte Cristo. Um dos suspeitos estaria com uma espingarda calibre 12.

A PM foi para o local com sete viaturas e foi recebida com rojões. O bairro onde ocorreu o crime enfrenta há anos uma disputa pelo controle do tráfico entre líderes da Novo Horizonte e Chico Mendes, ambas dentro do Monte Cristo.

Com essa morte, a Capital catarinense já registra dois assassinatos nas primeiras horas de 2017. A segunda foi a morte de uma turista que entrou por engano em uma comunidade no norte da Ilha. Leia mais aqui.

Madrugada violenta na Capital

Além dos dois homicídios, Florianópolis teve também uma tentativa de homicídio em Jurerê Internacional durante a madrugada deste domingo. O fato ocorreu próximo a uma casa noturna. O rapaz baleado foi socorrido pela ambulância do próprio estabelecimento e levado para o hospital.

Já no manhã deste domingo, a PM foi acionada para atender uma bala perdida. O disparo atingiu um prédio na Rua Lauro Linhares, no Bairro Trindade. Ninguém ficou ferido.